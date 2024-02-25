Учёные предупредили о вреде для здоровья газовых плит

Одно исследование показало, что более 700 тысяч детей в Евросоюзе имеют симптомы астмы из-за приготовления еды на газовой плите. При этом 12% всех случаев астмы можно было бы избежать при полном отказе от таких плит.

Не всех из нас знают, что когда мы пользуемся газовой плитой, то в воздухе образуются загрязнения. Они могут плохо повлиять на мозг, нервную систему, дыхательные пути.

Учёные из Института скалистых гор выяснили, что домашние газовые плиты могут настолько сильно загрязнять воздух в доме, что это было бы неприемлемо на открытом воздухе. Особенно актуальна эта проблема для маленьких квартир или для помещений с плохой вентиляцией. При использовании газовых плит можно столкнуться с опасной концентрацией диоксида азота.