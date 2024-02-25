Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2024, 17:15
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Учёные предупредили о вреде для здоровья газовых плит

Раньше все готовили на газовых плитах, так как альтернативы у людей не было. Сейчас же всё более популярными становятся электроплиты. Кроме того, учёные считают, что газовые плиты могут навредить здоровью.
Civil Beat

Civil Beat

Одно исследование показало, что более 700 тысяч детей в Евросоюзе имеют симптомы астмы из-за приготовления еды на газовой плите. При этом 12% всех случаев астмы можно было бы избежать при полном отказе от таких плит.

Не всех из нас знают, что когда мы пользуемся газовой плитой, то в воздухе образуются загрязнения. Они могут плохо повлиять на мозг, нервную систему, дыхательные пути.

Учёные из Института скалистых гор выяснили, что домашние газовые плиты могут настолько сильно загрязнять воздух в доме, что это было бы неприемлемо на открытом воздухе. Особенно актуальна эта проблема для маленьких квартир или для помещений с плохой вентиляцией. При использовании газовых плит можно столкнуться с опасной концентрацией диоксида азота.

PublicDomainPictures from Pixabay

PublicDomainPictures from Pixabay

Помимо этого, газовые плиты загрязняют окружающую среду, поскольку в воздух от них попадают метан и углекислый газ — парниковые газы.

Наибольшую опасность при этом представляет для здоровья людей диоксид азота. Этот газ возникает при сжигании природного газа при высоких температурах, когда в атмосфере присутствует азот.

Также приготовление еды на газовой плите может быть связано с таким же риском возникновения астмы, как и пассивное курение сигарет.

Кроме того, в случае с газовой плитой, даже если ей не пользоваться, может произойти утечка метана. Это способствует развитию анемии, проблем с фертильностью, повышает вероятность развития многих видов рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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