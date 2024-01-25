Учёные предупредили об опасности одиночества для людей с ожирением
Medical Xpress
В рамках нового исследования учёные изучили данные почти 400 тысяч человек из британского Биобанка. У этих людей к началу исследования не было болезней сердца. В целом за добровольцами наблюдали с марта 2006 года по ноябрь 2021 года.
За этот период смертность от всех причин среди людей с ожирением была на 36% ниже у тех, кто чувствовал себя менее одиноким и социально изолированным. Что касается риска преждевременной смерти, то он снизился на 9% у тех, кто не сталкивался с ожирением или одиночеством.
Результаты проведённого исследования были опубликованы 22 января в журнале JAMA Network Open.
В ещё одной научной работе говорится, что люди, которые чувствовали себя социально изолированными, имели на 32% больше шансов умереть раньше, чем те, кто не сталкивался с этим ощущением.
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