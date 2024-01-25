Учёные предупредили об опасности одиночества для людей с ожирением

За этот период смертность от всех причин среди людей с ожирением была на 36% ниже у тех, кто чувствовал себя менее одиноким и социально изолированным. Что касается риска преждевременной смерти, то он снизился на 9% у тех, кто не сталкивался с ожирением или одиночеством.

Результаты проведённого исследования были опубликованы 22 января в журнале JAMA Network Open.

В ещё одной научной работе говорится, что люди, которые чувствовали себя социально изолированными, имели на 32% больше шансов умереть раньше, чем те, кто не сталкивался с этим ощущением.

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