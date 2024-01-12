Фитнес и здоровье
03:45, 12 января 2024
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Учёные рассказали, как питание может повлиять на риск развития рака

В ходе недавнего научного исследования обнаружилось, что фолиевая кислота повышает вероятность развития рака толстой кишки на животной модели. Опубликованы все эти результаты были в журнале Cancer Research Communications.

Unsplash

Unsplash

Команда учёных, изучив модели животных, обнаружила, что у тех, кто получал питание с добавлением фолиевой кислоты, значительно сокращалась общая выживаемость и было больше опухолей, чем у животных, диета которых не содержала этих добавок. Причём эти опухоли были также большего размера.

Virginia Cancer Specialists

Virginia Cancer Specialists

Учёные подчеркнули, что им удалось обнаружить существенно повышенное эпигенетическое метилирование гена p16 у животных, которые получали еду с добавками. Нужно сказать, что этот ген участвует в развитии рака толстой кишки.

Получается, что диета действительно может способствовать возникновению рака толстой кишки.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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