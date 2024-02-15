Учёные рассказали, как сделать блины лучше, согласно науке

Замените обычное молоко пахтой. Пахта содержит молочную и лимонную кислоту. Эти кислоты помогают также тесту подниматься. Если дома нет пахты, то добавьте в тесто немного лимонного сока: одну столовую ложку на каждые 250 мл молока.

Добавьте в тесто немного растопленного сливочного масла. Попробуйте растопить сливочного масла в объёме примерно 1/4 муки по весу и добавить его в смесь одновременно с молоком. Кроме того, если вы готовите блины с пахтой, то добавляйте пищевой соды чуть больше, чем указано в рецепте, чтобы блины получались подрумяненными.