Учёные рассказали, как вода влияет на мозг и умственные способности человека

Но для чего вода нужно самому мозгу? Исследования показывают, что даже умеренное обезвоживание может сильно повлиять на мозг. Недостаток воды проявляется в виде ухудшения настроения, увеличения риска возникновения проблем с ментальным здоровьем, скачка уровня гормона стресса кортизола.

Помимо этого, вода приводит к выработке нейромедиаторов (веществ, поддерживающих связи между клетками мозга), её достаточное количество снижает вероятность развития серьёзных воспалительных реакций после травмы головы, поддерживает здоровье мозга и процесс создания новых клеток мозга, помогает мозгу избавляться от токсинов и продуктов метаболизма, способствует нормальной доставке кислорода, витаминов и минералов к мозгу. Если в организме недостаточно воды, то все перечисленные выше процессы замедляются.

Какую же воду тогда нужно пить для эффективной работы мозга? На самом деле самое главное — чтобы она была качественной. При этом, если вы больше любите газированную воду, воду с лимоном, мёдом, то можете её пить так.

Однако вода с лимоном может плохо сказаться на здоровье эмали и желудка, а холодная вода приводит к мышечному спазму. Также доказано, что если пить воду небольшими глотками, то это поможет успокоить нервную систему.

Что касается объёма выпитой воды в день, то общие рекомендации такие. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения советуют потреблять мужчинам не менее 3,7 литров жидкости в день, а женщинам — не менее 2,7 литров. И в это число входит не только обычная вода, но и другие напитки, овощи, фрукты, супы.

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