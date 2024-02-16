Учёные рассказали, можно ли есть снег без вреда для здоровья
Health Digest
Эксперты предупреждают, что снег может содержать загрязнения, химикаты, водоросли и бактерии из земли и воздуха. Когда снег падает из облаков, его сложная, перекрещивающаяся структура удерживает загрязняющие вещества. В результате он может содержать автомобильные выбросы, чёрный углерод от дровяных печей и угольных электростанций.
Снег также может собирать вредные химические вещества из окружающей среды. В ходе исследований учёные обнаружили пестициды и микропластик в пробах снега, которые обычно попадают в воду, почву и атмосферу.
В снеге могут содержаться грязь, сточные воды и отходы животноводства с бактериями кишечной палочки. Водоросли Chlamydomonas nivalis также размножаются в снегу, образуя участки розового снега. Эти водоросли не наносят вред здоровью человека, но часто появляются в тающем снеге, который, скорее всего, содержит другую грязь и токсины.
Безопаснее всего есть верхний, пушистый слой белого снега. Это самый свежий и потенциально чистый слой. Избегайте употребления снега в местах, где гуляют домашние животные, а также в местах, расположенных рядом со стоками воды, сточными водами или источниками дорожной соли.
Кроме того, лучше всего начинать есть снег через несколько часов после его падения на землю.
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