Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 17:15
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Учёные рассказали о пользе отрицательных эмоций для человека

Некоторые исследования показывают, что любые эмоции могут быть полезны. Даже негативные. В определённых ситуациях благодаря грусти, гневу, тревоге или скуке можно действовать гораздо эффективнее, чем раньше.
Psyblog

Psyblog

Грусть может помочь оправиться от неудачи. Эта эмоция способствует тому, что человек начинает мыслить более детально и аналитически. Она также заставляет ненадолго взять паузу и подумать о произошедшем. В результате вы можете понять, что способствовало неудаче, и предотвратить это в дальнейшем.

Гнев готовит к преодолению препятствий. В этот момент вы полностью сосредотачиваетесь на том, чтобы устранить препятствие, которое у вас есть на пути к цели. Преимущество этого заключается в наличии мотивации, быстрой обработке информации, увеличении силы удара, лучших результатах в ситуациях, связанных с достижением целей.

Canadian Management Centre

Canadian Management Centre

Тревога помогает подготовиться к опасности. В этом состоянии человек становится более продуктивным при выполнении задач, требующих мотивации и внимания.

Скука может выбить из привычной колеи. Польза скуки заключается в том, что она побуждает нас к переменам. Это состояние связано с повышенным стремлением к риску, к новизне и с творческим мышлением.

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Автор:Егор Ларионов
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