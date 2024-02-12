Учёные рассказали о пользе отрицательных эмоций для человека
Psyblog
Грусть может помочь оправиться от неудачи. Эта эмоция способствует тому, что человек начинает мыслить более детально и аналитически. Она также заставляет ненадолго взять паузу и подумать о произошедшем. В результате вы можете понять, что способствовало неудаче, и предотвратить это в дальнейшем.
Гнев готовит к преодолению препятствий. В этот момент вы полностью сосредотачиваетесь на том, чтобы устранить препятствие, которое у вас есть на пути к цели. Преимущество этого заключается в наличии мотивации, быстрой обработке информации, увеличении силы удара, лучших результатах в ситуациях, связанных с достижением целей.
Тревога помогает подготовиться к опасности. В этом состоянии человек становится более продуктивным при выполнении задач, требующих мотивации и внимания.
Скука может выбить из привычной колеи. Польза скуки заключается в том, что она побуждает нас к переменам. Это состояние связано с повышенным стремлением к риску, к новизне и с творческим мышлением.
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