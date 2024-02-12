Учёные рассказали о пользе отрицательных эмоций для человека

Грусть может помочь оправиться от неудачи. Эта эмоция способствует тому, что человек начинает мыслить более детально и аналитически. Она также заставляет ненадолго взять паузу и подумать о произошедшем. В результате вы можете понять, что способствовало неудаче, и предотвратить это в дальнейшем.

Гнев готовит к преодолению препятствий. В этот момент вы полностью сосредотачиваетесь на том, чтобы устранить препятствие, которое у вас есть на пути к цели. Преимущество этого заключается в наличии мотивации, быстрой обработке информации, увеличении силы удара, лучших результатах в ситуациях, связанных с достижением целей.