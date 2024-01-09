Учёные рассказали, почему после тренировки у людей болят мышцы

А вот боль и дискомфорт, которые вы ощущаете спустя несколько часов или дней после выполнения упражнений, вызваны другими причинами. Если вы тренируетесь интенсивнее, чем обычно, то это может привести к образованию микроскопических повреждений в мышцах и в областях их соединения с сухожилиями. Такое повреждение способствует выбросу ионов и других молекул из мышц, вызывая локальный отёк и стимуляцию нервных окончаний. Иногда это всё называют болезнью в мышцах с отсроченным началом, или DOMS. В результате реакция организма на травму усиливается в течение последующих нескольких дней, что приводит к боли в мышцах, проблемам с движением.

Но хорошая новость заключается в том, что мышцы быстро адаптируются к активности, которая сначала может вызвать боль в мыщцах. Поэтому если вы будете восстанавливаться не более двух недель, то на следующей тренировке и после неё дискомфорта и боли у вас будет гораздо меньше, чем раньше.

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