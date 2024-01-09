Учёные рассказали, почему после тренировки у людей болят мышцы
Многие из нас посещают зал или бегают, чтобы восстановить физическую форму. При этом через некоторое время после тренировки мышцы почти всегда начинают боль. Исследования показывают, что связано это не с молочной кислотой: всё немного сложнее и интереснее.
Ketut Subiyanto
Уже давно известно, что клетки мышц производят не молочную кислоту, а лактат. Но всё же он не является причиной боли в мышцах после тренировки.
Во время занятий спортом в мышечных клетках происходит большое количество химических реакций. В результате этих реакций накапливаются различные вещества и побочные продукты, которые приводят к попаданию в клетки воды. Это способствует увеличению давления внутри мышечных клеток и между ними. Это давление в сочетании с движением молекул из мышечных клеток может стимулировать нервные окончания и вызывать дискомфорт во время тренировки.
А вот боль и дискомфорт, которые вы ощущаете спустя несколько часов или дней после выполнения упражнений, вызваны другими причинами. Если вы тренируетесь интенсивнее, чем обычно, то это может привести к образованию микроскопических повреждений в мышцах и в областях их соединения с сухожилиями. Такое повреждение способствует выбросу ионов и других молекул из мышц, вызывая локальный отёк и стимуляцию нервных окончаний. Иногда это всё называют болезнью в мышцах с отсроченным началом, или DOMS. В результате реакция организма на травму усиливается в течение последующих нескольких дней, что приводит к боли в мышцах, проблемам с движением.
Но хорошая новость заключается в том, что мышцы быстро адаптируются к активности, которая сначала может вызвать боль в мыщцах. Поэтому если вы будете восстанавливаться не более двух недель, то на следующей тренировке и после неё дискомфорта и боли у вас будет гораздо меньше, чем раньше.
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