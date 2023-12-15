Учёные: сплетни на рабочем месте полезны и для сотрудников, и для работодателей

По словам Джинхи Муна, аспиранта Школы менеджмента Бингемтонского университета, который проводил исследование вместе с другими учёными, организации должны понимать важность позитивных сплетен для работников. Ведь текучесть кадров может быть важным фактором, определяющим успех организации.

В рамках недавнего исследования Мун и его коллеги опросили 338 работников здравоохранения в Южной Корее. Касался этот опрос положительных и отрицательных форм рабочих сплетен, связанных с их организациями и руководством. Некоторые из предлагаемых людям тем включали фразы «На работе я иногда жалуюсь на свою организацию, когда руководство отсутствует», «Если я чувствую, что руководство плохо относится к мне, я говорю об этом своим коллегам», «Иногда я хвалю свою организацию, когда руководство отсутствует».