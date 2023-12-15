Учёные: сплетни на рабочем месте полезны и для сотрудников, и для работодателей
Специалисты из Бингемтонского университета и Университета Нью-Йорка выяснили, что некоторые сплетни на рабочем месте способны снизить вероятность текучести кадров. И это положительно сказывается на работе всей компании в целом.
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По словам Джинхи Муна, аспиранта Школы менеджмента Бингемтонского университета, который проводил исследование вместе с другими учёными, организации должны понимать важность позитивных сплетен для работников. Ведь текучесть кадров может быть важным фактором, определяющим успех организации.
В рамках недавнего исследования Мун и его коллеги опросили 338 работников здравоохранения в Южной Корее. Касался этот опрос положительных и отрицательных форм рабочих сплетен, связанных с их организациями и руководством. Некоторые из предлагаемых людям тем включали фразы «На работе я иногда жалуюсь на свою организацию, когда руководство отсутствует», «Если я чувствую, что руководство плохо относится к мне, я говорю об этом своим коллегам», «Иногда я хвалю свою организацию, когда руководство отсутствует».
Выяснилось, что сплетни имеют большую ценность, когда люди позитивно говорят о своём руководстве или своей организации. Также учёные обнаружили, что связи между «негативными» сплетнями и принуждением на рабочем месте не было никакой. Получается, что люди такие утверждения воспринимают просто как «нытьё», а не как полезную информацию. Кроме того, эксперты заметили, что участие в позитивных сплетнях среди коллег помогает снизить риск текучести кадров.