Учёные выяснили, что быстрая ходьба помогает бросить курить

Оказалось, что тяга к сигаретам уменьшилась в группах, которые занимались как в помещении, так и на открытом воздухе. То же самое касается синдрома отмены и общего самочувствия. Спустя 10 минут тяга к курению была немного меньше у тех, кто находился на улице.

Ещё одно различие между группами, находящимися в помещении и на свежем воздухе, состояло во времени, которое проходило до выкуривания следующей сигареты. Это 17 минут и 26 минут соответственно.

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