Учёные выяснили, как горе может влиять на организм

Именно поэтому люди так уязвимы к гриппе и простуде, когда сталкиваются с горем. В организме вместе с этим усиливаются воспалительные реакции, что может привести к чувству тошноты, усталости, потере удовольствия, социальной и поведенческой изоляции. Результатом горя может быть и физическая боль. Одно исследование показало, что повышенное производство белков иммунной системы может сделать скорбящих людей более чувствительными к боли.

Даже микробиом кишечника может пострадать из-за горя. Хронический стресс может способствовать миграции кишечных бактерий за пределы желудочно-кишечного тракта, вызывая в ответ ещё большее воспаление.

Горевание в течение шести месяцев может даже повысить вероятность развития рака и риск преждевременной смерти.

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