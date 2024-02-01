Учёные выяснили, как можно сделать переход на здоровое питание проще
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Вкусовые рецепторы расположены на языке человека. В одном таком рецепторе содержится от 50 до 150 клеток. При этом у среднестатистического человека всего от 2000 до 10 000 вкусовых рецепторов, хотя их количество уменьшается с возрастом.
Вкусовые клетки генерируют новые вкусовые рецепторы примерно каждые 10 дней. Это наводит на мысль, что их можно «переобучить».
Когда организм человека привыкает к другому вкусу, возникают различные сигналы. Со временем тело человека адаптируется к употреблению меньшего количества сахара или соли. В результате не очень солёные и не очень сладкие продукты вновь начнут ему казаться вкусными и приятными.
Одно исследование 2016 года показало, что люди, соблюдающие диету с пониженным содержанием сахара, в конечном итоге воспринимают пудинг с низким содержанием сахара как более сладкий, чем те, кто не изменил своих привычек в еде.
Проверяйте этикетки продуктов: в них может быть больше соли и сахара, чем вы думаете. Также используйте другие специи для подчёркивания вкуса блюд.
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