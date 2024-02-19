Учёные выяснили, как отказ от курения улучшает здоровье в долгосрочной перспективе

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Nature, выяснилось, что курение изменяет иммунную систему человека. В частности, были обнаружены изменения в так называемом адаптивном иммунитете, который формируется с течением времени, когда специализированные клетки запоминают, как бороться с определёнными патогенами, с которыми они сталкивались раньше. Эти результаты основывались на анализе крови и других образцов, взятых у 1000 здоровых людей во Франции более десяти лет назад.

Также курение влияет на врождённый иммунитет человека. И если этот вид иммунитета восстанавливается сразу же после того, как человек отказывается от табака, то изменения в адаптивном иммунитете сохраняются в течение многих лет и даже десятилетий после отказа от привычки.