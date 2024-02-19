Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2024, 19:30
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Учёные выяснили, как отказ от курения улучшает здоровье в долгосрочной перспективе

Известно, что табак убивает более восьми миллионов человек во всём мире в год. Специалисты всё ещё выясняют, как конкретно курение сигарет влияет на здоровье людей.
CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Nature, выяснилось, что курение изменяет иммунную систему человека. В частности, были обнаружены изменения в так называемом адаптивном иммунитете, который формируется с течением времени, когда специализированные клетки запоминают, как бороться с определёнными патогенами, с которыми они сталкивались раньше. Эти результаты основывались на анализе крови и других образцов, взятых у 1000 здоровых людей во Франции более десяти лет назад.

Также курение влияет на врождённый иммунитет человека. И если этот вид иммунитета восстанавливается сразу же после того, как человек отказывается от табака, то изменения в адаптивном иммунитете сохраняются в течение многих лет и даже десятилетий после отказа от привычки.

Sanford Health

Sanford Health

Другое исследование, опубликованное в журнале NEJM Evidence, показало, насколько отказ от курения связан с более низким риском возникновения различных болезней и преждевременной смерти. Охватило это исследование 1,5 миллиона человек в США, Канаде, Норвегии и Великобритании. Учёные пришли к выводу, что требуется 10 лет, чтобы средняя ожидаемая продолжительность жизни людей после отказа от табака вернулась к тому же уровню, что и у некурящих.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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