Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 февраля 2024, 15:45
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Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуков

Каждому, кто был на концерте, знакомо ощущение звона в ушах после него. У некоторых людей из-за таких громких звуков теряется слух — временно или навсегда.
CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Новое исследование показало, что потеря слуха, вызванная шумом, связана с повреждением клеток внутреннего уха. В свою очередь, это повреждение происходит из-за избытка свободно плавающего цинка — минерала, который необходим для правильного функционирования клеток и слуха.

AARP

AARP

Эксперименты на мышах показали, что препараты, действующие как молекулярные губки, улавливающие избыток цинка, могут помочь восстановить утраченный слух или, если их вводить до ожидаемого громкого звукового воздействия, защитить от снижения слуха.

Сейчас исследователи разрабатывают метод лечения, который поможет людям предотвратить потерю слуха из-за громких звуков.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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