Учёные выяснили, как прогулка на природе влияет на мозг
Chicago Health
В статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports, авторы пришли к выводу, что прогулка на природе усиливает определённые процессы исполнительного контроля в мозге. И это не считая преимуществ для здоровья, связанных с физической активностью.
Многие учёные подозревают, что первичная потребность в природе заложена в ДНК человека, а ограничение доступа к природным богатствам вредит здоровью.
В ходе исследования, проведённого в 2022 году с апреля по октябрь, были проанализированы данные ЭЭГ каждого из 92 человек. Эти данные собирались до и после 40-минутной прогулки на природе.
Те из участников, кто гулял на природе, показали улучшение исполнительного внимания при выполнении данной им задачи.
Исполнительный контроль осуществляется в префронтальной коре головного мозга. Эта область играет важную роль в функционировании рабочей памяти, в принятии решений, устранении проблем, координации разных задач. Повседневные виды деятельности активно задействуют всё вышеперечисленное.
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