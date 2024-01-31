Учёные выяснили, как прогулка на природе влияет на мозг

В статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports, авторы пришли к выводу, что прогулка на природе усиливает определённые процессы исполнительного контроля в мозге. И это не считая преимуществ для здоровья, связанных с физической активностью.

Многие учёные подозревают, что первичная потребность в природе заложена в ДНК человека, а ограничение доступа к природным богатствам вредит здоровью.

В ходе исследования, проведённого в 2022 году с апреля по октябрь, были проанализированы данные ЭЭГ каждого из 92 человек. Эти данные собирались до и после 40-минутной прогулки на природе.