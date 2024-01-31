Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 января 2024, 04:30
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Учёные выяснили, как прогулка на природе влияет на мозг

Психологи из Университета Юты доказали, что время, проведённое на природе, полезно для сердца и души. Эми МакДоннелл и Дэвид Стрейер узнали также, что прогулки на свежем воздухе благотворно сказываются на работе мозга.
Chicago Health

Chicago Health

В статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports, авторы пришли к выводу, что прогулка на природе усиливает определённые процессы исполнительного контроля в мозге. И это не считая преимуществ для здоровья, связанных с физической активностью.

Многие учёные подозревают, что первичная потребность в природе заложена в ДНК человека, а ограничение доступа к природным богатствам вредит здоровью.

В ходе исследования, проведённого в 2022 году с апреля по октябрь, были проанализированы данные ЭЭГ каждого из 92 человек. Эти данные собирались до и после 40-минутной прогулки на природе.

Amy McDonnell, University of Utah

Amy McDonnell, University of Utah

Те из участников, кто гулял на природе, показали улучшение исполнительного внимания при выполнении данной им задачи.

Исполнительный контроль осуществляется в префронтальной коре головного мозга. Эта область играет важную роль в функционировании рабочей памяти, в принятии решений, устранении проблем, координации разных задач. Повседневные виды деятельности активно задействуют всё вышеперечисленное.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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