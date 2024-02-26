Учёные выяснили, как техника сна может исцелить мозг

Соня присоединилась к одному исследованию. Вместе с ещё 17 участниками она в течение двух недель каждый вечер расслаблялась где-то в уголке и представляла счастливый финал своего кошмара. Длилась эта практика всего пять минут. При этом участники параллельно через наушники фортепианный аккорд, который играл каждые 10 секунд, в конечном итоге связав для мозга людей звук с повествованием.

Также в течение 14 дней испытуемые носили повязку для сна. Пока они спали, эта повязка передавала через кости их черепа тот же фортепианный аккорд, который они слышали наяву.

Во время сна мозг воспроизводит избранные воспоминания дня, чтобы запечатлеть их в своих нейронах. Эксперты называют этот процесс консолидацией памяти. В рамках исследования аккорд напомнил участникам об их более счастливых снах. Эта ассоциация привела к тому, что люди стали меньше видеть кошмары и в целом сновидения у них стали более оптимистичными.