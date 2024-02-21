Учёные выяснили, какая диета избавляет от громкого храпа
Ohio State Health and Discovery
Известно, что люди, страдающие обструктивным апноэ во сне, больше подвержены риску возникновения высокого кровяного давления, инсульта, болезней сердца и диабета 2 типа. Всё потому, что они просыпаются несколько раз за ночь из-за громкого храпа и остановки дыхания.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале ERJ Open Research, диета с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и орехов, помогает предотвратить или вылечить обструктивное апноэ во сне.
Учёные из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) проанализировали данные 14 210 человек, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. В результате все ответы людей разделили на три группы. Первые относились к здоровой растительной диете, вторые - к нездоровой растительной диете, третьи - к диете с высоким содержанием продуктов животного происхождения (включая животный жир, молочные продукты, яйца, рыбу и другие морепродукты, а также мясо).
Помимо этого, участники исследования ответили на вопросник о своём сне. Оказалось, что люди, в рационе которых много растительной пищи, страдали на 19% реже храпом, вызванным синдромом обструктивного апноэ сна. У тех, кто придерживался нездоровой растительной диеты, вероятность столкнуться с этой болезнью возрастала на 22%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.