Учёные выяснили, какой сыр снижает уровень холестерина в крови
Несмотря на восхитительный вкус, сыр содержит много насыщенных жиров, которые повышают вероятность развития болезней сердца. Однако есть один вид сыра, который всё-таки является исключением.
Let's Eat Healthy
В статье, опубликованной в Британском медицинском журнале Nutrition Prevention & Health, отмечается, что некоторые сыры влияют на организм не так, как остальные. В частности, сыр Ярлсберг.
Приняли участие в недавнем исследовании 66 здоровых женщин. Их средний возраст составлял 33 года, а средний индекс массы тела — 24. Они должны были съедать в течение шести недель каждый день 57 г Ярлсберга либо 50 г Камамбера.
Результаты исследования показали, что уровни общего и «плохого» холестерина у тех, кто употреблял Камамбер, значительно снизились после того, как они перешли на Ярлсберг. Также у группы, которая ела Ярлсберг, сильно снизился уровень гликированного гемоглобина.
По словам учёных, ежедневное употребление сыра Ярлсберг благотворно влияет на уровни остеокальцина, других маркеров костного обмена, гликированного гемоглобина, липидов. Кроме того, специалисты полагают, что Ярлсберг может помочь снизить вероятность развития диабета. Но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.
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