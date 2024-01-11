Учёные выяснили, почему любовь “путает” наш мозг

Результаты проведённого исследования проливают свет на механизмы, вызывающие романтическую любовь. Это исследование также продемонстрировало, что такая любовь связана с изменениями в поведении и с эмоциями.

То, что определённый человек приобретает особую важность для влюблённого, связано с сочетанием окситоцина с дофамином. Получается любовь активирует пути в человеческом мозге, связанные с положительными чувствами.

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