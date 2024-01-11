Фитнес и здоровье
03:45, 11 января 2024
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Учёные выяснили, почему любовь “путает” наш мозг

Уже хорошо известно, что романтическая любовь меняет мозг человека, поскольку приводит к выработке окситоцина. Именно поэтому при влюблённости мы испытываем такую эйфорию. Специалисты из Австралийского национального университета, Университета Канберры и Университета Южной Австралии теперь также узнали, как именно это происходит.

CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

В рамках первого в мире исследования, связанного с системой поведенческой активации человеческого мозга и романтической любовью, учёные опросили 1556 влюблённых молодых людей. Оказалось, что в период влюблённости наш мозг реагирует по-другому. Это делает другого человека центром нашей жизни.

The Indian Express

The Indian Express

Результаты проведённого исследования проливают свет на механизмы, вызывающие романтическую любовь. Это исследование также продемонстрировало, что такая любовь связана с изменениями в поведении и с эмоциями.

То, что определённый человек приобретает особую важность для влюблённого, связано с сочетанием окситоцина с дофамином. Получается любовь активирует пути в человеческом мозге, связанные с положительными чувствами.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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