Учёные выяснили, почему любовь “путает” наш мозг
Уже хорошо известно, что романтическая любовь меняет мозг человека, поскольку приводит к выработке окситоцина. Именно поэтому при влюблённости мы испытываем такую эйфорию. Специалисты из Австралийского национального университета, Университета Канберры и Университета Южной Австралии теперь также узнали, как именно это происходит.
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В рамках первого в мире исследования, связанного с системой поведенческой активации человеческого мозга и романтической любовью, учёные опросили 1556 влюблённых молодых людей. Оказалось, что в период влюблённости наш мозг реагирует по-другому. Это делает другого человека центром нашей жизни.
Результаты проведённого исследования проливают свет на механизмы, вызывающие романтическую любовь. Это исследование также продемонстрировало, что такая любовь связана с изменениями в поведении и с эмоциями.
То, что определённый человек приобретает особую важность для влюблённого, связано с сочетанием окситоцина с дофамином. Получается любовь активирует пути в человеческом мозге, связанные с положительными чувствами.
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