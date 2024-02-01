Учёные выяснили, страдали ли древние греки и римляне болезнью Альцгеймера
International School
Учёные смогли обнаружить в древних текстах греков разве что упоминания о чём-то похожем на лёгкие когнитивные нарушения. Что касается древних римлян, то специалисты обнаружили как минимум четыре утверждения, которые наводят на мысль о редких случаях деменции. Но нельзя точно понять, болезнь ли это Альцгеймера.
Древние греки признавали, что старение обычно вызывает проблемы с памятью, которые сейчас мы называем лёгкими когнитивными нарушениями.
В древних медицинских сочинениях Гиппократа и его последователей упоминаются следующие недуги пожилых: глухота, головокружение, расстройства пищеварения. Но потери памяти среди них нет.
Спустя несколько столетий у древних римлян появились случаи ухудшения памяти. Гален отмечал, что в возрасте 80 лет некоторым пожилым людям становится трудно осваивать что-то новое. Плиний Старший писал, что сенатор и знаменитый оратор Валерий Мессалла Корвин забыл собственное имя.
Калеб Финч, профессор Университета Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии, полагает, что по мере того, как в римских городах плотность населения росла, загрязнение окружающей среды увеличивалось, а это приводило к ухудшению когнитивных функций у людей. Кроме того, римские аристократы пользовались свинцовыми кухонными принадлежностями, свинцовыми водопроводными трубами и даже добавляли в вино ацетат свинца (чтобы его подсластить).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.