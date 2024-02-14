Учёный объяснил, как самооценка влияет на отношения

Самооценка может способствовать возникновению ряда процессов, влияющих на отношения. Люди с высокой самооценкой считают, что они нравятся другим и что они ценят их так же, как они самих себя. В то же время люди с низкой самооценкой испытывают сомнения по этому поводу. Всё это переносится и на отношения.

Так, люди с низкой самооценкой могут предположить, что их партнёр или пренебрегает. Из-за этого они могут обидеться, замкнуться в себе или разозлиться. Партнёр в ответ может тоже из-за этого злиться, что создаст порочный круг конфликта между людьми.