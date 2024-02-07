Учёный объяснил, как влияет на здоровье снижение веса всего на 5−10% от всей массы тела

Допустим, ваш вес сейчас составляет 120 кг. Если вы решите сбросить всего 6−12 кг (5−10% всей массы тела), то ваше здоровье уже улучшится. И вот как именно.

Снижение уровня холестерина. Из-за ожирения повышается вероятность наличия в крови избытка «плохого» холестерина. Слишком много этого холестерина и высокий уровень триглицеридов вредят здоровью, сужают артерии, ограничивают кровоток. Это увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, сердечного приступа, инсульта. Исследования также показывают, что улучшение показателей общего холестерина, «плохого» холестерина и триглицеридов становится очевидным уже при снижении веса на 5%.

Снижение артериального давления. Кровяное давление считается высоким, если его показатели выше 140/90. Потеря всего 5% общей массы тела улучшает систолическое и диастолическое артериальное давление (первая и вторая цифра в показаниях соответственно). Метаанализ 25 исследований влияния снижения веса на кровяное давление также показал, каждый потерянный килограмм снижает давление на один пункт.