Эксперты-психологи подчёркивают, что любить себя — это не значит вести себя эгоистично. Существует чёткая грань между здоровыми формами любви к себе и нарциссическими. Но как их различить?

В 2023 году учёные Ева Хеншке и Питер Зедльмайер провели серию интервью с психотерапевтами и другими экспертами о том, что такое любовь к себе. Выяснилось, что у этой любви есть три основные характеристики: самопринятие, контакт с самим собой, забота о себе.

Некоторые специалисты утверждают, что сострадание к самому себе необходимо для честного понимания собственного поведения. То есть нам нужна тёплая и сострадательная саморефлексия, чтобы избежать попыток оборониться, которые сопровождаются страхом осуждения, даже если мы сами выступаем в качестве судьи. Позитивная любовь к себе по этой причине может помочь нам расти как людям.