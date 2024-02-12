Учёный объяснил, зависят ли спортивные успехи только от генетики

Получается, что для воспитания олимпийского чемпиона мало только генетической предрасположенности. Важную роль также в этом играют факторы окружающей среды и удача. Только сочетание этих трёх компонентов позволит достичь успеха в спорте.

Дети, растущие в семье с родителями-велосипедистами, завоевавшими золотые медали, будут активно заниматься спортом и в повседневной жизни. Да и пища, которую они будут есть, тоже будет лучше, чем у большинства других детей.

Также важную роль играет то, как ребёнок будет пользоваться данным ему генетическим преимуществом. Но даже с плохой наследственностью можно побеждать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.