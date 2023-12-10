Учёный рассказал, что едят на завтрак на острове долгожителей

Продолжительность жизни учёный связал с культурой завтрака, который ни один из опрошенных долгожителей не пропускает, а также с составом пищи. Оказалось, что все, кто дожил до 100 лет, завтракают почти одинаковым по составу блюдом.

Это кукурузные лепёшки, начинённые смесью из чёрной фасоли, риса, лука, красного перца и местных трав. Такой завтрак как главный в течение дня приём пищи, запускающий метаболизм и помогающий человеку проснуться, даёт сложные цельнозерновые углеводы с низким гликемическим индексом, а смесь чёрной фасоли и риса поставляет целый белок — набор всех необходимых для нормальной жизнедеятельности аминокислот.

Кроме того, по словам Бюттнера, при приготовлении кукурузных лепёшек древесная зола разрушает клеточные стенки кукурузы, высвобождая ниацин — витамин группы В, участвующий в передаче клеточных сигналов и восстановлении ДНК.

Также на завтрак эти долгожители едят чилеро — блюдо из моркови, уксуса и острого перца. Человек получает пробиотики и куркумин, содержащийся, помимо куркумы, ещё и в моркови — соединение, которое обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами.

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