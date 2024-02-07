Учёный-токсиколог рассказал, как можно обнаружить болезни по анализу крови

Всё это можно обнаружить при помощи анализов крови. Анемия возникает из-за более низкого, чем обычно, уровня эритроцитов, либо из-за снижения количества или качества гемоглобина. Определить это можно по общему анализу крови.

Гипотиреоз – это заболевание, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества необходимых гормонов. Это тиреотропный гормон, или ТТГ, трийодтиронин, или Т3, и тироксин, или Т4. Панель «Диагностика функции щитовидной железы» позволит измерить уровень всех этих гормонов.

При диабете избыточные молекулы глюкозы в кровотоке могут связываться с гемоглобином и образовывать гликированный гемоглобин, или HbA1c. Определить процент присутствующего HbA1c по отношению к общему количеству гемоглобина можно при помощи теста на гемоглобин A1c. Также этот анализ даёт историю уровней глюкозы в кровотоке за примерно три месяца до проведения теста.

Дополнительную информацию можно получить из базовой метаболической панели, или BMP. Этот анализ измеряет количество различных веществ в крови. В частности, сахара, кальция, креатинина, азота мочевины крови.

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