В Алабаме перестали искусственно оплодотворять женщин

Суд признал замороженные эмбрионы юридически приравненными к детям, предоставив им защиту в соответствии с законом Алабамы о противоправной смерти несовершеннолетних. Это означает, что лица, ответственные за их уничтожение, могут столкнуться с уголовными обвинениями или исками о причинении смерти по неосторожности.

UAB, ссылаясь на неясную правовую ситуацию, решила приостановить все процедуры ЭКО до проведения дальнейшей экспертизы. «Мы опечалены последствиями для наших пациентов», — заявили они, — «но мы должны защитить их и наших врачей от возможных уголовных или финансовых санкций за соблюдение стандартных процедур ЭКО».

Это постановление вытекает из двух судебных исков, связанных с уничтожением замороженных эмбрионов. Хотя обе пациентки изначально выбрали ЭКО и заморозку эмбрионов, впоследствии обстоятельства привели к их уничтожению. Решение суда, однако, классифицирует такие действия как потенциальную «противоправную смерть», размывая границы стандартной практики ЭКО.

Эксперты в области права предупреждают, что это решение, первое в своем роде, может фактически объявить ЭКО в Алабаме вне закона. Стандартная практика часто включает в себя оплодотворение нескольких яйцеклеток и замораживание неиспользованных эмбрионов для будущих попыток или для других предполагаемых родителей. Теперь, когда правовой статус этих эмбрионов под вопросом, весь процесс становится чреватым юридической опасностью.

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