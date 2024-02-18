Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2024, 14:15
1 мин.

В Apple Watch появится датчик для анализа пота пользователя

Американское издание PatentlyApple со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) сообщило об очередном патенте Apple. На этот раз речь идёт о датчике пота в смарт-часах Apple Watch.
Luke Chesser / Unsplash

Luke Chesser / Unsplash

Согласно патенту, часы будут анализировать объём потоотделения и состав физиологической жидкости для сбора показателей здоровья и физической активности. К примеру, датчик пота может предоставлять информацию об уровне потери влаги в ходе тренировки.

Датчик состоит из двух электродов и микропроцессора. И это добавит «умным» часам дополнительный показатель здоровья. Как отмечается, анализ пота датчиком длится не дольше 5 секунд.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.