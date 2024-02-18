В Apple Watch появится датчик для анализа пота пользователя

Согласно патенту, часы будут анализировать объём потоотделения и состав физиологической жидкости для сбора показателей здоровья и физической активности. К примеру, датчик пота может предоставлять информацию об уровне потери влаги в ходе тренировки.

Датчик состоит из двух электродов и микропроцессора. И это добавит «умным» часам дополнительный показатель здоровья. Как отмечается, анализ пота датчиком длится не дольше 5 секунд.