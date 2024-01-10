В каких продуктах чаще всего находят вредные бактерии

Мясо с добавлением антибиотиков. Кишечная палочка и сальмонелла устойчивы ко всем видам антибиотиков в мясе. Также исследования показали, что 81% (или более) бактерий, обнаруженных в образцах индюшачьего фарша, были устойчивы к антибиотикам тетрациклинам, в клинических условиях.

Дыня. В июне 2018 года FDA выпустило предупреждение о том, что вспышка сальмонеллы связана с предварительно нарезанной дыней. Также крупная вспышка листерии (её можно обнаружить в дыне) стала причиной 33 смертей и 143 госпитализаций в 28 штатах.

Листовая зелень. Данные, собранные с 1990 по 2006 год, показывают, что листовая зелень является причиной почти 30% пищевых болезней. Проблема заключается в том, что эту зелень мы едим в сыром виде, поэтому её обязательно нужно мыть перед употреблением в пищу. Также убедитесь, что вы не моете мясо и зелень в одной раковине и не режете их на одной стойке.

Яйца. Они всегда были связаны с сотнями вспышек заболеваний пищевого происхождения. Загрязнение яиц почти всегда происходит из-за бактерий сальмонеллы.

Тунец и другая крупная рыба. И дело не в ртути, а в природном токсине скомбротоксине. Он может накапливаться в мякоти тунца (и другой рыбы), если её хранить в недостаточно холодных условиях после того, как она была поймана. К сожалению, от этого токсина нельзя избавиться в процессе приготовления пищи.

Устрицы. Их едят сырыми, что повышает вероятность развития норовируса, холеры.