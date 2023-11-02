В каких случаях человеку нельзя есть слишком много продуктов с клетчаткой

По данным Академии питания и диетологии, в день рекомендуется потреблять 14 г пищевых волокон (клетчатки) на каждую 1000 ккал. Другими словами, около 25 г в день для женщин и 38 г для мужчин.

В некоторых случаях врачи рекомендуют человеку соблюдать диету с низким содержанием клетчатки. Например, много клетчатки нельзя есть тем, у кого сужение кишечника (оно может быть связано с опухолью, болезнью Крона, язвенным колитом), кто перенёс операцию на кишечнике, кто проходит лечение, из-за которого повреждается или раздражается пищеварительная система.