Фитнес и здоровье
03:45, 02 ноября 2023
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В каких случаях человеку нельзя есть слишком много продуктов с клетчаткой

Клетчатка в отличие от жиров, белков и углеводов не переваривается. Она проходит через желудок, тонкую и толстую кишку, а затем выводится из организма. Обычно разделяют клетчатку на нерастворимую и растворимую.

Pixabay

Pixabay

По данным Академии питания и диетологии, в день рекомендуется потреблять 14 г пищевых волокон (клетчатки) на каждую 1000 ккал. Другими словами, около 25 г в день для женщин и 38 г для мужчин.

В некоторых случаях врачи рекомендуют человеку соблюдать диету с низким содержанием клетчатки. Например, много клетчатки нельзя есть тем, у кого сужение кишечника (оно может быть связано с опухолью, болезнью Крона, язвенным колитом), кто перенёс операцию на кишечнике, кто проходит лечение, из-за которого повреждается или раздражается пищеварительная система.

Kevin McCutcheon

Kevin McCutcheon

Увеличить потребление клетчатки ваш лечащий врач может посоветовать вам при диабете, высоком уровне холестерина в крови, запоре, геморрое.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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