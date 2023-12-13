В каких странах производят вкусный шоколад
Производством шоколада и его поставкой по всему миру занимается большое количество стран. Но вот какие из них - основные.
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США. Самые популярные бренды - Hershey, Mars и пр. Производится всё из сырья высокого качества.
Германия. Это один из самых крупных производителей шоколада в Европе. Именно в этой стране есть фабрики таких брендов, как Ritter Sport, Schogetten, Halloren.
Бельгия. Она считается родиной марок Neuhaus, Godiva, Leonidas. Всего в этой стране 12 фабрик, и они производят примерно 170 тысяч тонн шоколада в год.
Франция. Во всём мире завоевали признание такие бренды, как Michel Cluizel, Maison du Chocolat, Valrhona.
Швейцария. В этой стране производят шоколад Teuscher, Cailler, Lindt. Каждый год население Швейцарии съедает около 11,6 кг шоколада.
Италия. Там делают шоколад брендов Perugina, Ferrero Rocher, Venchi.
Япония. В ней производится шоколад с уникальными вкусами. Один из самых известных японских брендов - Morinaga.
Россия. В нашей стране делают шоколад «Бабаевский», «Алёнка». А самая популярная фабрика - «Красный Октябрь».
Канада. Один из самых известных брендов этой страны - Peace by Chocolate.
Великобритания. Она известна таким брендом, как Cadbur.