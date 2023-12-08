18:00, 08 декабря 2023
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В смарт-часах Apple Watch может появиться вспышка для фонарика, как в смартфонах
Apple подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) очередной патент, связанный с «умными» часами Apple Watch. Судя по патенту, компания хочет реализовать в часах отдельный фонарик.
Apple / USPTO
Сейчас в качестве фонарика на Apple Watch выступает дисплей. Но вендор намерен добавить в свои смарт-часы отдельный, модульный фонарик. Разработка, указанная в патенте, называется «Модульный свет для носимого устройства».
При этом фонарик, скорее всего, появится не в самих часах, а в ремешке. Также предполагается, что фонарик будет иметь отдельный элемент питания, чтобы не разряжать батарею устройства.
Появится ли эта разработка, и как скоро, пока неизвестно, — Apple часто подаёт патенты, но не реализует их.