В США разрешили использовать «генетическое» лекарство
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США только что выдало разрешение на применение первого в мире препарата Casgevy, созданного на основе CRISPR (FDA) и являющегося потенциальным лекарством от серповидно-клеточной болезни. Разработанный компаниями Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics, Casgevy знаменует собой триумф, демонстрируя возможности технологии редактирования ДНК в лечении наследственных заболеваний.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Casgevy показал свой успех в клинических испытаниях, устранив мучительную боль, связанную с серповидно-клеточной болезнью.
Примечательно, что это одобрение последовало сразу за тем, как Великобритания одобрила Casgevy, а Европейский союз, как ожидается, последует этому примеру в следующем году. В качестве двойной победы для пациентов с серповидно-клеточной анемией FDA также одобрило Lyfgenia, генную терапию от Bluebird Bio.
Научная фантастика становится реальностью, а видение пионеров CRISPR Эммануэля Шарпантье и Дженнифер Дудны спасает жизни.
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