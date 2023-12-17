В тампонах нашли вредные химические вещества

Исследование, проведенное в период с 2013 по 2023 год, выявило токсичный коктейль химических веществ, включая фталаты, парабены и диоксины, которые могут нарушать гормональный фон и приводить к гинекологическим заболеваниям.

По мере получения тревожных данных становится ясно, что необходимо проводить дополнительные исследования, особенно в отношении новых продуктов, таких как менструальное белье, чаши и диски.

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