Витамин B12 перепрограммировал клетки человека для заживления тканей

Помимо известной пользы для эритроцитов и синтеза ДНК, этот микроэлемент оказался ключевым игроком в изменении формы клеток, особенно в процессе клеточного перепрограммирования. Исследователи заметили, что достаточное количество витамина B12 способствует пластичности клеток, повышая потенциал регенеративной медицины и восстановления тканей.

В мышиных моделях язвенного колита добавки B12 запускали процесс клеточного перепрограммирования, восстанавливая поврежденную слизистую оболочку кишечника. Полученные результаты позволяют говорить о перспективности применения этого витамина для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Кроме того, отдельное исследование показало, что витамин B12 имеет потенциал в борьбе с хроническими заболеваниями и возрастными патологиями.

B12 можно получить из сбалансированной диеты, включающей рыбу, мясо, яйца, молочные продукты и обогащенные растительные продукты.

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