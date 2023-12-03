Витамин B12 ускорил развитие мозга младенцев

Исследование, проведенное под руководством доцента Мейсона Донгкинг Ванг, подчеркивает краткосрочные преимущества дородовых витаминов и устойчивое влияние послеродовых добавок на уровень B12 в грудном молоке и важность комбинированной стратегии приема добавок для будущих и кормящих мам, обеспечивающей мощный запас B12 для здорового роста ребенка.

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