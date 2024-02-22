Власти Флориды пошли против рекомендаций и разрешили больным корью сидеть в школе

Шестой случай кори был подтвержден в начальной школе Манати-Бей во Флориде, что вызвало опасения по поводу более широкой вспышки и подчеркнуло противоречивую позицию штата в отношении невакцинированных детей в подобных ситуациях. Несмотря на высокую контагиозность вируса и низкий уровень вакцинации в школе, чиновники от здравоохранения во главе с генеральным хирургом Джозефом Ладапо разрешают невакцинированным ученикам, которые подверглись заражению, оставаться в школе.

Это решение противоречит рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о 21-дневном карантине для невакцинированных лиц после возможного заражения корью. Ладапо, известный своей антивакцинальной риторикой, оправдывает это отклонение, ссылаясь на «высокий уровень иммунитета в обществе» и «бремя для семей», оставляя решение о карантине в руках родителей.

Такой подход вызвал критику со стороны экспертов в области общественного здравоохранения, которые предупреждают о возможных последствиях. Учитывая, что во вторник на занятиях уже отсутствовало более 100 учеников, растет опасение дальнейшего распространения болезни в школе и за ее пределами. Низкий уровень вакцинации — 89,31% - делает учеников особенно уязвимыми, ведь до 90% невакцинированных людей могут заразиться вирусом при контакте.

Корь, очень заразное и потенциально опасное для жизни заболевание, может витать в воздухе в течение нескольких часов после того, как инфицированный человек покинул помещение. Симптомы включают лихорадку, насморк, раздражение глаз, кашель и характерную сыпь. Осложнения нередки: 1 из 5 невакцинированных людей нуждается в госпитализации, а 3 из 1000 человек погибают от инфекции.

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