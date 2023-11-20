Восемь научно доказанных преимуществ ананаса для здоровья
Ананас - отличный источник витаминов группы В, витамина С, клетчатки, марганца. И вот какие преимущества для здоровья вы получите благодаря употреблению этого фрукта.
Chilli №5
Ананас богат витамином С. Этот витамин поддерживает работу иммунной системы, обладает антиоксидантными свойствами. В одной чашке ананаса - примерно 78,9 мг витамина С.
Этот фрукт поможет вам быстрее похудеть. Исследования на животных показали, что ананасовый сок может помочь уменьшить образование жира и ускорить его расщепление. Но для подтверждения этого необходимо сначала провести исследования на людях.
Он улучшает пищеварение. В состав ананаса входит бромелайн - смесь ферментов, которая уменьшает воспаление и отёк носа, способствует заживлению ран и ожогов. Одно исследование также показало, что бромелайн уменьшает проявление последствий диареи.
Благодаря марганцу в ананасе вы укрепите кости. Одна чашка ананаса содержит примерно 76% рекомендуемой дневной нормы марганца. По данным Университета штата Орегон, марганец способен предотвратить остеопороз, улучшить общую плотность и минеральную плотность костей.
Ананас богат антиоксидантами, которые борются с болезнями. В ходе одного исследования выяснилось, что этот фрукт - отличный источник антиоксидантов. В частности, в нём много фенольных соединений, флавоноидов и витамина С. Благодаря им можно снизить вероятность развития болезней сердца, диабета 2 типа, болезни Альцгеймера и проблем со зрением.
Ананас обладает противораковыми свойствами. Одно исследование показало, что диета и концентрация антиоксидантов в крови связаны с более низким риском развития рака.
Этот фрукт можно есть даже при соблюдении противовоспалительной диеты. По данным Harvard Health Publishing, слишком высокий уровень воспаления может привести ко многим заболеваниям. В том числе к диабету, раку, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера.
Ананас укрепляет иммунитет. Одно исследование показало, что дети, которые потребляли консервированные ананасы в течение девяти недель, реже сталкивались с бактериальными и вирусными инфекциями.
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