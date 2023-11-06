Восемь неожиданных продуктов, которые вредят вашим зубам

Цитрусовые. Они богаты витамином С и могут сделать ваши зубы восприимчивыми к кариесу и более чувствительными. После употребления цитрусовых нужно полоскать рот водой.

Сухофрукты. Эти продукты липкие и содержат много натуральных сахаров. В результате из-за них у вас может повыситься вероятность развития кариеса. Рекомендуется после сухофруктов чистить зубы и полоскать рот водой.

Картофельные чипсы. Они могу застрять в зубах, что приведёт к образованию налёта и кариесу.

Лёд. Привычка жевать лёд может способствовать образованию микротрещин в эмали. Они могут накапливаться, что приведёт к трещинам или сколам на зубах.