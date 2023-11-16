Восемь самых полезных для здоровья листовых овощей

Шпинат. Его можно купить круглый год, и в нём много железа, кальция, калия, витаминов B6, C и K. Благодаря полифенолам и флавоноидам в составе шпината вы снизите риск возникновения некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Альцгеймера.

Кале. Ешьте её в сыром виде, чтобы получить максимальную пользу. В одной чашке (21 г) такой капусты всего 9 ккал.

Швейцарский мангольд. Всего 175 г этой зелени обеспечат дневную дозу витамина К, который важен для здоровья костей и свёртывания крови.

Листовая капуста. Это отличный источник лютеина, необходимого для здоровья глаз. Также из этой капусты вы получите витамины А, С, минералы (железо, кальций, медь, цинк, селен).