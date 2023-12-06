Восемь самых полезных орехов

Фисташки. Эти орехи в отличие от всех остальных содержат полноценный белок. Другими словами, организм из них получает все незаменимые аминокислоты. Ещё одно преимущество фисташек - их антиоксидантные свойства.

Грецкие орехи. Из них вы получите клетчатку, жиры, растительный белок. Также это единственные древесные орехи, которые содержат жирные кислоты омега-3.

Орехи макадамия. Они снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Одно исследование также показало, что потребление орехов макадамия может помочь снизить уровень «плохого» холестерина у мужчин с высоким уровнем этого вещества.

Миндаль. Этот орех отлично подходит для перекуса, поскольку содержит полезные жиры, белки и клетчатку. Всё это поможет вам насытиться. Ещё в миндале больше, чем в остальных орехах, витамина Е. Благодаря употреблению этого ореха вы уменьшите воспаление, улучшите иммунную функцию, снизите вероятность развития ишемической болезни сердца, улучшите состояние глаз, мозга.