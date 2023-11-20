Вот что нужно есть на завтрак, чтобы защититься от сердечного приступа

В научном обзоре отмечается, что для получения преимуществ для здоровья нужно заменить яйца на примерно 25-28 г орехов. Но это совсем не значит, что от яиц нужно совсем отказаться: определённую пользу организму приносят и они.

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