Фитнес и здоровье
15:45, 20 ноября 2023
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Вот что нужно есть на завтрак, чтобы защититься от сердечного приступа

Некоторые продукты питания могут снизить вероятность развития болезней сердца на 17%. Например, орехи, как показали исследования.

OnlyMyHealth

OnlyMyHealth

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале BMC Medicine, показало, что орехи на завтрак помогают укрепить здоровье сердца. Команда учёных обнаружила, что замена одного яйца горстью орехов снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Также орехи защищают от сахарного диабета (на 18%) и ранней смерти (на 15%).

Eating Well

Eating Well

В научном обзоре отмечается, что для получения преимуществ для здоровья нужно заменить яйца на примерно 25-28 г орехов. Но это совсем не значит, что от яиц нужно совсем отказаться: определённую пользу организму приносят и они.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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