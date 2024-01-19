Вот что происходит с печенью, когда вы бросаете пить
The Right Step
Существует целый спектр заболеваний, связанных с повреждением печени из-за алкоголя. Это и отложение жира в печени, и образование рубцов (цирроз печени). Обычно они не вызывают никаких симптомов вплоть до самых поздних стадий.
Из-за алкоголя, во-первых, печень становится очень жирной. Этот жир вызывает воспаление. В ответ на это орган пытается исцелить себя, образуя рубцовую ткань. Если это не лечить, то вся печень может превратиться в сеть рубцов с небольшими «здоровыми» островками между ними, то есть возникнет цирроз.
На поздних стадиях, когда печень уже отказывает, люди начинают желтеть, опухать, испытывают сонливость и спутанность сознания.
Но есть и хорошие новости. У тех, кто страдает ожирением печени, уже спустя две-три недели после отказа от спиртного печень может зажить и выглядеть и работать как новая.
У людей с воспалением печени или лёгкими рубцами через неделю после отказа от алкоголя наблюдается заметное уменьшение количества жира в печени, воспалений и рубцов. Полностью вернуться в нормальное состояние печень в этом случае сможет через несколько месяцев.
У злоупотребляющих алкоголем с более тяжёлыми рубцами или печёночной недостаточностью отказ от спиртных напитков на несколько лет снижает вероятность ухудшения симптомов печёночной недостаточности, а также риск смерти. Однако те, кто много пьёт, могут иметь физическую зависимость от алкоголя и при резком отказе от него могут столкнуться с синдромом отмены.
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