Вот что происходит с печенью, когда вы бросаете пить

Существует целый спектр заболеваний, связанных с повреждением печени из-за алкоголя. Это и отложение жира в печени, и образование рубцов (цирроз печени). Обычно они не вызывают никаких симптомов вплоть до самых поздних стадий.

Из-за алкоголя, во-первых, печень становится очень жирной. Этот жир вызывает воспаление. В ответ на это орган пытается исцелить себя, образуя рубцовую ткань. Если это не лечить, то вся печень может превратиться в сеть рубцов с небольшими «здоровыми» островками между ними, то есть возникнет цирроз.

На поздних стадиях, когда печень уже отказывает, люди начинают желтеть, опухать, испытывают сонливость и спутанность сознания.