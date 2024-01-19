Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 00:45
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Вот что происходит с печенью, когда вы бросаете пить

Печень считается самым крупным органом человеческого организма. Она выполняет множество функций, включая расщепление токсинов типа алкоголя. Но что происходит с нашим телом, когда мы перестаём употреблять спиртное?
The Right Step

The Right Step

Существует целый спектр заболеваний, связанных с повреждением печени из-за алкоголя. Это и отложение жира в печени, и образование рубцов (цирроз печени). Обычно они не вызывают никаких симптомов вплоть до самых поздних стадий.

Из-за алкоголя, во-первых, печень становится очень жирной. Этот жир вызывает воспаление. В ответ на это орган пытается исцелить себя, образуя рубцовую ткань. Если это не лечить, то вся печень может превратиться в сеть рубцов с небольшими «здоровыми» островками между ними, то есть возникнет цирроз.

На поздних стадиях, когда печень уже отказывает, люди начинают желтеть, опухать, испытывают сонливость и спутанность сознания.

Pixabay

Pixabay

Но есть и хорошие новости. У тех, кто страдает ожирением печени, уже спустя две-три недели после отказа от спиртного печень может зажить и выглядеть и работать как новая.

У людей с воспалением печени или лёгкими рубцами через неделю после отказа от алкоголя наблюдается заметное уменьшение количества жира в печени, воспалений и рубцов. Полностью вернуться в нормальное состояние печень в этом случае сможет через несколько месяцев.

У злоупотребляющих алкоголем с более тяжёлыми рубцами или печёночной недостаточностью отказ от спиртных напитков на несколько лет снижает вероятность ухудшения симптомов печёночной недостаточности, а также риск смерти. Однако те, кто много пьёт, могут иметь физическую зависимость от алкоголя и при резком отказе от него могут столкнуться с синдромом отмены.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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