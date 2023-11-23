Вот что происходит с пенисом при старении

Сейчас нет убедительных доказательств того, что длина и обхват вашего пениса будут естественным образом меняться с возрастом. Тем не менее бывают ситуации, связанные со старением, которые приводят к уменьшению длины полового члена. Это: ожирение, последствия операции на простате (временно), болезнь Пейрони. Длина эрегированного полового члена может становиться меньше из-за эректильной дисфункции, меньшей эластичности пениса.

По данным одного британского исследования, от эректильной дисфункции страдают от 15% мужчин в возрасте 50 лет и почти 90% мужчин старше 80 лет. Также увеличивался этот риск у тех, кто страдал какими-то болезнями, причём у людей, которые оценили своё здоровье как удовлетворительное или плохое, - более чем в два раза.

Среди других изменений, которые происходят с возрастом, - снижение чувствительности полового члена, что также уменьшает возбуждение. Эякуляция при старении задерживается и случается реже. С возрастом уменьшаются объём спермы и сила эякуляции, а время, необходимое для восстановления после эякуляции и возобновления сексуальной активности - увеличивается.