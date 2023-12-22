Вот что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы предотвратить потерю памяти

Деменция представляет собой прогрессирующее неврологическое заболевание, которое влияет на память, особенно на кратковременную. Также оно может затрагивать речь, способность к пониманию, рассуждению, поведение и пр.

Вот что вы можете сделать, чтобы снизить вероятность развития старческого слабоумия.

Лечение болезней сердца и предотвращение проблем с сердечно-сосудистой системой. Известно, что существует тесная связь между здоровьем сердца и мозга. С каждым ударом сердце перекачивает от 20% до 25% крови к голове, где клетки мозга используют не менее 20% пищи и кислорода, переносимых кровью. Ключом к правильной работе мозга является активный образ жизни. При этом важно сочетать здоровое питание и физические упражнения.

Контроль артериального давления. Гипертония, особенно в среднем возрасте, связана с более высоким риском снижения когнитивных функций.

Профилактика и лечение диабета. Среди способов борьбы с сахарным диабетом - здоровое питание, физическая активность, контроль уровня сахара в крови, приём лекарств, управление стрессом, уход за ногами, гигиена полости рта, отказ от курения, контроль кровяного давления и уровня холестерина.