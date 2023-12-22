Вот что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы предотвратить потерю памяти
Для многих людей незначительная потеря памяти при старении - это норма. Однако пожилые люди имеют более высокий риск возникновения деменции. Известно, что это заболевание диагностируется у 35% людей в возрасте 90 лет и старше.
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Деменция представляет собой прогрессирующее неврологическое заболевание, которое влияет на память, особенно на кратковременную. Также оно может затрагивать речь, способность к пониманию, рассуждению, поведение и пр.
Вот что вы можете сделать, чтобы снизить вероятность развития старческого слабоумия.
Лечение болезней сердца и предотвращение проблем с сердечно-сосудистой системой. Известно, что существует тесная связь между здоровьем сердца и мозга. С каждым ударом сердце перекачивает от 20% до 25% крови к голове, где клетки мозга используют не менее 20% пищи и кислорода, переносимых кровью. Ключом к правильной работе мозга является активный образ жизни. При этом важно сочетать здоровое питание и физические упражнения.
Контроль артериального давления. Гипертония, особенно в среднем возрасте, связана с более высоким риском снижения когнитивных функций.
Профилактика и лечение диабета. Среди способов борьбы с сахарным диабетом - здоровое питание, физическая активность, контроль уровня сахара в крови, приём лекарств, управление стрессом, уход за ногами, гигиена полости рта, отказ от курения, контроль кровяного давления и уровня холестерина.
Профилактика травм головы. Если вы занимаетесь контактными видами спорта (боксом, борьбой и т.п.), то важно защищать голову.
Отказ от курения и употребления алкоголя. Курение увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Также проблемы с памятью помогает предотвратить чрезмерное употребление алкоголя.
Контроль состояния слуха. Научно доказано, что потеря слуха - это фактор риска развития деменции. Также известно, что пациенты с деменцией имеют больше шансов столкнуться с проблемами со слухом.
Социальная активность. Виды деятельности, в которых активно задействуется мозг, очень полезны для поддержания общего здоровья. В том числе для профилактики деменции.
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