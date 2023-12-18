Вот как чай улучшит здоровье сердца и мозга
Доктор Памела Мейсон, диетолог из Консультативной группы по чаю, рассказала, чем полезна для здоровья ежедневная чашка чая.
Tucker Bush
Здоровье сердца. Как травяные, так и обычные чаи содержат много антиоксидантов. По словам диетолога Памелы Мейсон, в чаях есть полифенолы, обладающие противовоспалительным действием. За счёт этого они и сохраняют сердце здоровым. Результаты одного обзора показали, что употребление чёрного и зелёного чая снижает вероятность развития болезней сердца благодаря снижению уровня холестерина, кровяного давления, расширения артерий. Другие данные продемонстрировали, что чай из гибискуса тоже помогает снизить артериальное давление.
Здоровье мозга. Особую пользу принесут зелёный, чёрный, ромашковый чаи. Исследования показывают, что регулярное употребление чёрного чая связано с улучшением памяти в пожилом возрасте. Также известно, что зелёный чай содержит галлат эпигаллокатехина, предотвращающий дефицит памяти. Ромашковый чай отличается успокаивающим эффектом.
Для поддержания здоровья сердца и мозга нужно пить три-четыре чашки чёрного чая в день.
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