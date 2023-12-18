Вот как чай улучшит здоровье сердца и мозга

Здоровье сердца. Как травяные, так и обычные чаи содержат много антиоксидантов. По словам диетолога Памелы Мейсон, в чаях есть полифенолы, обладающие противовоспалительным действием. За счёт этого они и сохраняют сердце здоровым. Результаты одного обзора показали, что употребление чёрного и зелёного чая снижает вероятность развития болезней сердца благодаря снижению уровня холестерина, кровяного давления, расширения артерий. Другие данные продемонстрировали, что чай из гибискуса тоже помогает снизить артериальное давление.