Вот как избавиться от хандры перед праздниками
Новый год и Рождество могут быть трудным временем из-за финансовых сложностей, невозможности воссоединиться с семьёй. Кроме того, в этот период мы обычно сталкиваемся с большим количеством стресса.
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Чтобы держать под контролем психическое здоровье во время праздников, желательно ограничить употребление алкоголя и не держать его в легкодоступном месте дома. Если же вы планируете посещать мероприятия с алкоголем, то установите для себя лимит в один-два напитка. Дело в том, что чрезмерное количество спиртного может повлиять на ваше настроение и усилить любые негативные эмоции.
Каждую ночь спите определённое количество часов. Достаточный и регулярный сон может благотворно сказаться на вашем настроении, повысить вашу готовность к решению ежедневных проблем.
При этом не старайтесь всё распланировать, а расставляйте приоритеты. Также очень важно научиться говорить «нет» и твёрдо стоять на своём.
Вместо того чтобы цепляться за ожидания, связанные с праздниками, будьте открыты к созданию новых традиций.
Положительно на психическое здоровье влияют занятия спортом, короткие перерывы на быструю прогулку пару раз в день. Во время 10-минутной прогулки наденьте наушники и насладитесь музыкой или подкастом. Это увеличит частоту сердечных сокращений и приведёт к выбросу эндорфинов, повышающих настроение.
Переедание тоже может влиять на ваше настроение. Поэтому лучше в перерывах между приёмами пищи ешьте что-нибудь полезное и сытное.
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