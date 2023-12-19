Фитнес и здоровье
18:45, 19 декабря 2023
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Вот как избавиться от хандры перед праздниками

Новый год и Рождество могут быть трудным временем из-за финансовых сложностей, невозможности воссоединиться с семьёй. Кроме того, в этот период мы обычно сталкиваемся с большим количеством стресса.

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Чтобы держать под контролем психическое здоровье во время праздников, желательно ограничить употребление алкоголя и не держать его в легкодоступном месте дома. Если же вы планируете посещать мероприятия с алкоголем, то установите для себя лимит в один-два напитка. Дело в том, что чрезмерное количество спиртного может повлиять на ваше настроение и усилить любые негативные эмоции.

Каждую ночь спите определённое количество часов. Достаточный и регулярный сон может благотворно сказаться на вашем настроении, повысить вашу готовность к решению ежедневных проблем.

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При этом не старайтесь всё распланировать, а расставляйте приоритеты. Также очень важно научиться говорить «нет» и твёрдо стоять на своём.

Вместо того чтобы цепляться за ожидания, связанные с праздниками, будьте открыты к созданию новых традиций.

Положительно на психическое здоровье влияют занятия спортом, короткие перерывы на быструю прогулку пару раз в день. Во время 10-минутной прогулки наденьте наушники и насладитесь музыкой или подкастом. Это увеличит частоту сердечных сокращений и приведёт к выбросу эндорфинов, повышающих настроение.

Переедание тоже может влиять на ваше настроение. Поэтому лучше в перерывах между приёмами пищи ешьте что-нибудь полезное и сытное.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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