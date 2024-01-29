Вот как мозг человека работает во время еды

Также первый путь, как давно было известно учёным, предполагает передачу сигналов из кишечника. Однако эти сигналы типа «Здесь есть еда» от вкусовых рецепторов во рту, как оказалось, могут игнорироваться мозгом.

Во втором пути участвуют нейроны, которые высвобождают гормон ГПП-1. Этот гормон даёт чувство сытости надолго. Сейчас учёные пытаются понять, как как работает это устойчивое ощущение сытости.

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