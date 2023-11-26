Вот как можно предотвратить переедание

Как же работает наш аппетит? Кишечник в этом действительно играет определённую роль. Эксперименты на мышах показали, что желудок и кишечник могут посылать сигналы группе клеток CGC. Эти клетки связаны с аппетитом. Однако происходит это лишь через несколько десятков минут.

Существует и другая группа клеток мозга, связанная с вкусовыми рецепторами человека. Это клетки пролактин-высвобождающего гормона (ПРЛГ). И они посылают сигнал в мозг всего за несколько секунд.