Вот как нескучно встретить Новый год дома
Встреча Нового года дома - это возможность провести время с друзьями, семьёй или в одиночестве. И вот чем можно заняться в этот праздник.
ljubaphoto
Небольшой домашний праздник. Соберитесь вместе с друзьями, приготовьте закуски, попойте песни или потанцуйте. Также вы можете все вместе под бой курантов загадывать желания.
Игры и смех. Подойдут для праздника шахматы, «Монополия», «Правда или действие», «Крокодил». Можете также вспомнить о видеоиграх или карточных играх.
Время для себя. Вовсе не обязательно встречать Новый год в компании. Вы можете посвятить всё это время себе: позаботиться о теле, волосах, украсить дом и помечтать о том, что вас ждёт.
Вкусные блюда. Вы можете сами приготовить ужин и пригласить близких или друзей к себе домой.
Любимые фильмы или телешоу. Это очень интересно - узнать, как Новый год отмечают в других частях мира. В крайнем случае вы можете включить любимый фильм или любимую ТВ-программу.